Meteo Bari, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Bari si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni del tempo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alla copertura nuvolosa che rimarrà generalmente bassa durante il giorno.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +18,9°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 7%. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest, con velocità di circa 18,7 km/h, garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +21,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole che appariranno nel tardo pomeriggio. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera con velocità di circa 9,1 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i +20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente al 17%. I venti si faranno più deboli, con velocità di circa 3 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 18.7 NO max 26.7 Maestrale 56 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 19.5 NO max 28 Maestrale 61 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 18.5 NO max 26 Maestrale 63 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 17.6 NO max 21.2 Maestrale 59 % 1017 hPa 12 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 15 NNO max 17.6 Maestrale 53 % 1016 hPa 15 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 13.4 N max 13.5 Tramontana 57 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 5.9 NE max 5.5 Grecale 60 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 1 S max 2.8 Ostro 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.