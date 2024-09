Meteo Bari, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bari per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 20°C durante la notte e che raggiungerà un massimo di circa 23°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo coperto e piogge intermittenti. La velocità del vento si attesterà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. I venti soffieranno da est-sud-est a una velocità di circa 12 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.5 mm.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 66%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un ritorno delle piogge leggere. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.32 mm. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-est.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.94 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno al 72%, e i venti si manterranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.49 mm 12.1 ESE max 15.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.34 mm 7.6 ONO max 15.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 51 % 13.4 O max 13.8 Ponente 77 % 1014 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 18 % 2.5 OSO max 8.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 32 % 10.4 NE max 9 Grecale 59 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.32 mm 12.5 NE max 10.8 Grecale 64 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.47 mm 6.9 NE max 8.1 Grecale 68 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.85 mm 8 NNO max 10.4 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:51

