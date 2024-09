Meteo Bari, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Bari si presenteranno caratterizzate da un alternarsi di piogge leggere e schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La presenza di nuvolosità variabile e venti freschi da ovest-nordovest influenzeranno il clima, rendendo necessaria una certa attenzione per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 57%, con venti freschi che soffieranno a circa 31,9 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà costante, con accumuli minimi previsti.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnaleranno un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 50%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 29 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,76 mm. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa che scenderà al 59%. Le temperature si stabilizzeranno sui 20°C, mentre il vento si attenuerà, raggiungendo una velocità di circa 21 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con nuvolosità che si intensificherà nuovamente, portando a piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa salirà fino al 79%, e le precipitazioni saranno accompagnate da venti moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con schiarite più ampie. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +17.9° 0.27 mm 31.9 ONO max 40.4 Maestrale 67 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +18.1° perc. +17.6° 0.14 mm 34.3 ONO max 45.4 Maestrale 63 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° prob. 43 % 31.6 ONO max 41.5 Maestrale 54 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.1° 0.73 mm 29 NO max 33.6 Maestrale 57 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +20° perc. +19.5° 0.32 mm 29.9 NO max 34.5 Maestrale 54 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° prob. 27 % 21.2 NO max 30.2 Maestrale 47 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° prob. 16 % 23.8 NO max 34.7 Maestrale 53 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 42 % 25.8 NO max 37.3 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.