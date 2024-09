Meteo Barletta, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con una transizione da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che varierà tra il 49% e il 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con una leggera diminuzione fino a 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,3 km/h e 10,1 km/h, prevalentemente da Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,44 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo di Barletta subirà un cambiamento significativo. Le piogge cesseranno e il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, passando dal 5% al 26%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 17,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli prevalentemente sereni con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Est, contribuendo a rendere il clima gradevole.

Arrivando alla sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attesteranno intorno all’1%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 20 Settembre indicano un netto miglioramento rispetto alla notte. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 22°C, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.14 mm 10.1 O max 14.9 Ponente 80 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.29 mm 4.3 OSO max 9.2 Libeccio 81 % 1015 hPa 6 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° prob. 52 % 8.7 O max 10.2 Ponente 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° prob. 7 % 7.5 NNO max 8.6 Maestrale 66 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 11 % 16 NNE max 13.9 Grecale 66 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° prob. 11 % 17.7 NE max 16.7 Grecale 68 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° prob. 7 % 10.9 NE max 13.1 Grecale 72 % 1018 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° prob. 4 % 3.2 N max 4.3 Tramontana 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.