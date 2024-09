Meteo Belluno, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, che si trasformerà in nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 8,0°C e i 12,6°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 11,9 km/h da nord. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 73%.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a un massimo di 19,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità di brezza leggera. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80% verso le 17:00, il che potrebbe rendere l’atmosfera più umida e pesante.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 10,3°C a mezzanotte. La velocità del vento continuerà a mantenersi bassa, e l’umidità si attesterà attorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà sotto il 20%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Lunedì 16 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per godere di giornate più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.3° perc. +6.3° Assenti 11.8 N max 14.1 Tramontana 69 % 1017 hPa 4 nubi sparse +7.8° perc. +5.7° Assenti 11.7 N max 14.6 Tramontana 73 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° Assenti 9 N max 12.9 Tramontana 63 % 1015 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.2° Assenti 2 ENE max 7 Grecale 45 % 1013 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.4° Assenti 7.3 S max 7.7 Ostro 51 % 1012 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 3 SSO max 6.3 Libeccio 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 19 % 7.7 NNE max 10.8 Grecale 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° prob. 5 % 9.9 N max 12.5 Tramontana 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:15

