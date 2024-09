Meteo Belluno, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Belluno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai +8,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +13,8°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la brezza continuerà a mantenere una leggera ventilazione, con velocità del vento che si aggirerà tra i 9,5 km/h e i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 53%.

Il pomeriggio non porterà significative migliorie, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C alle 16:00. Anche in questo caso, la brezza sarà presente, ma con una leggera diminuzione della velocità. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità si attesterà tra il 66% e il 74%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i +6,9°C entro le 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 75% e il 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata di Sabato 14 Settembre all’insegna della nuvolosità e di temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +5.8° Assenti 13.1 NNO max 17.6 Maestrale 76 % 1014 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +6.2° prob. 2 % 13.2 NNO max 18.1 Maestrale 74 % 1013 hPa 7 cielo coperto +10.5° perc. +9.5° Assenti 12.2 NNO max 17.7 Maestrale 71 % 1013 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 10.7 NNO max 15.8 Maestrale 55 % 1014 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° prob. 7 % 9.5 N max 15.1 Tramontana 56 % 1014 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° prob. 7 % 7.5 NNO max 12.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 19 nubi sparse +8.4° perc. +6.4° Assenti 12.5 N max 17.8 Tramontana 77 % 1018 hPa 22 nubi sparse +7.2° perc. +4.5° Assenti 14.1 N max 18.8 Tramontana 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.