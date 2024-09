Meteo Belpasso, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,6°C entro le ore 11:00, accompagnate da nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con punte di 29,1°C. La sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Belpasso godrà di un cielo sereno e temperature che varieranno da 19,4°C a 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 1%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4-5 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 28,6°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,7 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà al 29%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 29,1°C alle ore 13:00. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9 km/h, mentre l’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 26%.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20,1°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 12 Settembre si presentano favorevoli, con una giornata prevalentemente serena e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre le notti si manterranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° prob. 1 % 4.6 O max 7.5 Ponente 76 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 3 % 4.3 ONO max 6.7 Maestrale 76 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 4.7 O max 6.5 Ponente 62 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.4 OSO max 10.6 Libeccio 39 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +27.7° Assenti 9.2 OSO max 15.4 Libeccio 26 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 7.7 SE max 13.2 Scirocco 42 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 6.7 SSO max 11 Libeccio 60 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 8.6 O max 12.8 Ponente 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.