Meteo Benevento, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Benevento di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,8°C. La mattina vedrà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i +21,1°C entro le ore centrali della giornata, ma con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attestandosi attorno al 100%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, fino a raggiungere i +15,1°C in tarda serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai +13,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a +20°C entro le 9:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità comincerà a scendere, raggiungendo il 42%.

Il pomeriggio porterà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 86%. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con la temperatura che scenderà a +16°C. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Domenica 15 Settembre, si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature moderate e una leggera ventilazione. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere un cielo completamente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 3.5 NNE max 4.2 Grecale 65 % 1015 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.3° Assenti 3.6 N max 3.9 Tramontana 66 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 2 NE max 3.2 Grecale 61 % 1014 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 3.9 OSO max 6.3 Libeccio 42 % 1014 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.2° Assenti 3.2 ENE max 9.9 Grecale 36 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +21.7° Assenti 3.3 SO max 7.6 Libeccio 39 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.1° Assenti 6.3 OSO max 8 Libeccio 50 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 4.3 NNE max 5 Grecale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:05

