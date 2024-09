Meteo Bergamo, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un netto miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +10,8°C e una copertura nuvolosa del 97%. Con il passare delle ore, si prevede un graduale diradamento delle nubi. Alle 01:00, il meteo presenterà nubi sparse e una temperatura di +10,6°C. Proseguendo verso le prime ore del mattino, le condizioni continueranno a migliorare, con una temperatura che salirà fino a +11,3°C alle 06:00, quando il cielo sarà ancora sparse.

Dalla mattina fino al pomeriggio, il cielo rimarrà sereno. Alle 07:00, la temperatura raggiungerà +14,4°C, mentre alle 10:00 si attesterà a +19,1°C. A mezzogiorno, il termometro segnerà +20,7°C, con una leggera brezza che renderà l’aria particolarmente gradevole. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +21,2°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle 16:00, quando scenderanno leggermente a +20°C.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 12°C. Alle 18:00, il cielo si presenterà ancora sereno, con una temperatura di +15°C. Le ultime ore della giornata vedranno un cielo con poche nuvole, mantenendo un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. La giornata di Domenica 15 Settembre si preannuncia quindi ideale per attività all’aperto, con un clima che favorirà il relax e il divertimento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° Assenti 9.5 NNE max 11.2 Grecale 60 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.5° perc. +9.2° Assenti 7.3 N max 6.9 Tramontana 62 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° Assenti 6.2 N max 6.6 Tramontana 65 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 5.6 SO max 4.5 Libeccio 48 % 1013 hPa 12 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 7.2 SSO max 5.2 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 5.6 SSO max 5.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 5.8 NNE max 6 Grecale 67 % 1013 hPa 21 poche nuvole +12.6° perc. +11.3° Assenti 9.8 NNE max 12.5 Grecale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:27

