Meteo Biancavilla, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 17,2°C e i 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, mentre nel corso della sera si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. La probabilità di precipitazioni sarà più alta nel pomeriggio, con accumuli di pioggia leggera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma continuerà a essere moderata, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa fino al pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle previsioni del tempo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,5°C alle 14:00. La pioggia si intensificherà leggermente, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,74 mm entro le 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81% verso le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 16,7°C. La velocità del vento rimarrà debole, e la probabilità di pioggia si ridurrà, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso e piovoso nel pomeriggio, seguito da un miglioramento serale. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare soddisfazione nei giorni successivi, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 3 % 1.8 OSO max 2.5 Libeccio 87 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 3 % 2 ONO max 3.2 Maestrale 86 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 3 % 4.6 OSO max 5.9 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 12 % 4.2 NO max 5.9 Maestrale 63 % 1015 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 45 % 6.6 S max 6.2 Ostro 61 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.64 mm 2.9 SO max 4.2 Libeccio 77 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.13 mm 0.2 N max 4.2 Tramontana 81 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 34 % 1.5 NNO max 3.4 Maestrale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:51

