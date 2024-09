Meteo Biancavilla, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Biancavilla sarà avvolta da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che porteranno a una temperatura compresa tra +18,1°C e +18,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,5 km/h e 4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0.46 mm.

Con l’arrivo della mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che varieranno da +18,1°C a +19,1°C. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma si prevede una leggera diminuzione della velocità del vento, che non supererà i 4 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con valori che raggiungeranno i 0.59 mm.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il tempo inizierà a migliorare. Si passerà da un cielo coperto a condizioni di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,9°C e +19,6°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con una probabilità di pioggia che scenderà al 25%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, si assisterà a un ulteriore miglioramento. Il cielo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +16°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature più miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli abitanti di Biancavilla possono quindi aspettarsi un fine settimana più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.46 mm 1.5 O max 5.7 Ponente 78 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.18 mm 4 NNO max 4.8 Maestrale 79 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.34 mm 1.7 OSO max 3.8 Libeccio 76 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.59 mm 2.7 N max 6.1 Tramontana 79 % 1016 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 37 % 2.3 SE max 3.5 Scirocco 81 % 1016 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 21 % 2.1 SSE max 6 Scirocco 75 % 1016 hPa 19 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 2.4 N max 4.1 Tramontana 87 % 1018 hPa 22 poche nuvole +16.1° perc. +16° Assenti 3.2 NNO max 4.3 Maestrale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:56

