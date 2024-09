Meteo Biancavilla, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla indicano variazioni significative nei prossimi giorni. Dalla copertura nuvolosa quasi totale alla pioggia leggera, le condizioni atmosferiche saranno mutevoli. Le temperature oscilleranno tra i +22°C e i +30°C, accompagnate da brezze leggere da diverse direzioni. L’umidità varierà dal 34% al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014-1018hPa. Si consiglia di rimanere aggiornati per adattarsi prontamente ai cambiamenti improvvisi.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Biancavilla, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si aggireranno intorno ai +22°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a +24°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità diminuirà al 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature massime saranno di +30,3°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà al 34% e la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si attesteranno sui +25,5°C con una brezza leggera proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Biancavilla, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,5°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest. La pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto al 100%. Le temperature si attesteranno sui +22,8°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’8% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 97%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia aumenterà al 29% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C con una brezza leggera proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 57% e la pressione atmosferica salirà a 1018hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Biancavilla, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,5°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si aggireranno intorno ai +22,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 3% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime saranno di +29,8°C con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’18% e la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno sui +28,7°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Biancavilla, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,6°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’18% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto al 96%. Le temperature si attesteranno sui +22,4°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 3% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 98%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord. La probabilità di pioggia sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Biancavilla, si prevedono variazioni nelle condizioni atmosferiche con possibili precipitazioni e cambiamenti nella copertura nuvolosa. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

