Meteo Biella, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Biella si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni, il che permetterà di godere di una giornata asciutta, sebbene la sensazione di umidità sarà piuttosto elevata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, oscillando tra il 86% e il 98%, e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 15,9°C alle 07:00. Anche in questa fase, il cielo rimarrà coperto, ma si inizieranno a notare delle nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 73% entro le 08:00.

Proseguendo nel corso della giornata, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 20,5°C intorno alle 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 80%. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando a 19°C alle 16:00. La situazione meteo rimarrà invariata, con un cielo coperto e un’umidità che si attesterà attorno al 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno a 15,1°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo l’81%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 3 km/h e 6,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità potrebbe rimanere elevata, influenzando la sensazione di caldo. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 7.5 NNO max 6.2 Maestrale 77 % 1022 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 7.1 NO max 5.7 Maestrale 76 % 1020 hPa 6 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.7 NO max 4.8 Maestrale 74 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 5.7 SSE max 3.5 Scirocco 59 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 7.3 SSE max 4.9 Scirocco 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 8 % 6.7 SSE max 4.8 Scirocco 61 % 1016 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 15 % 3 NNO max 3.4 Maestrale 80 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 5 % 5.8 NNO max 5.2 Maestrale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:19

