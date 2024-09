Meteo Biella, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà elevata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. Con il passare delle ore, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 19,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,8 km/h e i 6,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 50%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 19,2°C alle 14:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una diminuzione della nuvolosità verso la sera. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma senza portare a fenomeni di pioggia.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature scenderanno fino a 8,1°C entro le 23:00, creando un’atmosfera fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, e il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede un graduale miglioramento della situazione meteorologica, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno apprezzare le giornate che seguiranno, mentre per chi preferisce il fresco, le serate continueranno a offrire un clima gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 64 % 9.8 NNO max 10.3 Maestrale 83 % 1005 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 34 % 7.8 NNO max 8.1 Maestrale 77 % 1004 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 31 % 6.9 NO max 9.6 Maestrale 75 % 1004 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +17.1° prob. 9 % 1.6 ONO max 9.3 Maestrale 53 % 1004 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18.5° prob. 9 % 6.2 SSE max 8.2 Scirocco 50 % 1003 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° prob. 12 % 7.8 ESE max 7.3 Scirocco 54 % 1003 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.4° prob. 21 % 5.2 NO max 5.9 Maestrale 68 % 1005 hPa 21 poche nuvole +9.4° perc. +7.8° prob. 22 % 10.9 NNO max 12.9 Maestrale 56 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.