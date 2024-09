Meteo Biella, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Biella si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni lungo l’arco della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 99%. Le temperature oscilleranno tra i +17,9°C e i +18,5°C, con una percezione termica costante intorno ai +18°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, la probabilità di piogge leggere diminuirà gradualmente, lasciando spazio a nubi sparse e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +26,1°C intorno a mezzogiorno, mantenendo comunque una percezione termica costante. Il vento tenderà a provenire da Sud Est, con intensità variabile tra brezze leggere e bava di vento.

Nel pomeriggio, le precipitazioni leggere faranno nuovamente la loro comparsa, con una probabilità che aumenterà fino al 72% intorno alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione termica di circa +25,9°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Nord Est con una velocità di circa 3,1km/h.

In serata, le piogge si intensificheranno, diventando moderate con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +17,6°C intorno alle 20:00. Il vento si rinforzerà notevolmente, provenendo da Nord Ovest con raffiche che potranno superare i 24km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Biella si prevedono condizioni meteo instabili, con possibili precipitazioni e un alternarsi di nubi e schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.14 mm 8.4 NNO max 8.6 Maestrale 83 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 51 % 6.4 NNO max 5.7 Maestrale 80 % 1016 hPa 7 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° prob. 6 % 0.4 NNO max 1.7 Maestrale 72 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.37 mm 6.1 SE max 4.9 Scirocco 63 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.48 mm 5.3 SE max 6 Scirocco 56 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +24.3° perc. +24.5° 0.32 mm 5.2 N max 6.4 Tramontana 65 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +17.9° perc. +18.1° 3.64 mm 15.5 NO max 22.7 Maestrale 93 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.64 mm 8 NNO max 9.4 Maestrale 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:54

