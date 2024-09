Meteo Biella, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso condizioni più variabili nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,7°C e i 19,6°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 43%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi leggermente, passando dal 99% al 87%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, ma con una velocità che diminuirà gradualmente. L’umidità si manterrà attorno al 30%, rendendo l’aria più confortevole.

Nel pomeriggio, si prevede una transizione verso condizioni di nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 19,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 37%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. Il vento si presenterà ancora leggero, con velocità comprese tra 5,2 km/h e 10,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 39%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,7°C. Il cielo rimarrà in gran parte sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa scenderà fino al 23%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, conferendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biella indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che la settimana successiva porterà giornate più soleggiate e temperature più elevate, rendendo l’atmosfera più gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.8° perc. +9.1° prob. 4 % 11.8 NO max 17.4 Maestrale 43 % 1017 hPa 3 cielo coperto +10.4° perc. +8.6° Assenti 11.1 NO max 14.5 Maestrale 44 % 1016 hPa 6 cielo coperto +10.2° perc. +8.6° Assenti 11.2 NO max 15.4 Maestrale 47 % 1016 hPa 9 cielo coperto +16.5° perc. +15.1° Assenti 4.2 NO max 9.4 Maestrale 34 % 1014 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +18.1° Assenti 7 SE max 8.7 Scirocco 30 % 1014 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +17.4° Assenti 8 SSE max 5.2 Scirocco 39 % 1014 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +11.5° Assenti 7.1 NO max 6 Maestrale 61 % 1016 hPa 21 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° Assenti 7.5 NNO max 6.6 Maestrale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:35

