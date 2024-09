Meteo Bisceglie, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio umido con pioggia leggera fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura sarà di circa 20,4°C. Con l’arrivo della mattina, il clima migliorerà, passando a un cielo prevalentemente sereno e raggiungendo 23°C a mezzogiorno. Sabato 21 Settembre si presenterà sereno, con temperature che toccheranno 22,7°C nel pomeriggio e una copertura nuvolosa molto bassa. Domenica 22 Settembre, invece, porterà un cambiamento, con cielo coperto e temperature intorno ai 22,5°C, rendendo il clima meno favorevole per le attività all’aperto.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio piuttosto umido con pioggia leggera che continuerà a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C, con una copertura nuvolosa del 65% e una velocità del vento di 5,7 km/h proveniente da Nord Est. La situazione non migliorerà molto nelle ore successive, con pioggia leggera prevista fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà a 20,4°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà un lieve miglioramento. La pioggia si attenuerà e si passerà a un cielo prevalentemente sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a 22,1°C con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di 7,8 km/h. Questo trend di miglioramento continuerà fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà una temperatura di 23°C e un cielo completamente sereno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il clima si manterrà stabile con temperature che si aggireranno intorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 17%, e i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 14 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a 21,5°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 7,6 km/h. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima piacevole per le attività serali.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si prevede serena, con temperature che si aggireranno intorno ai 21,5°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 2%, e i venti soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità di 12 km/h. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a 21,1°C.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 21,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’ottima esposizione al sole. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 9,7 km/h. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà una temperatura di 22,6°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che toccherà i 22,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e i venti continueranno a soffiare da Nord – Nord Est con una velocità di 13,2 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno fino alle 21:00, quando la temperatura scenderà a 21,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 10%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8,7 km/h.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si prevede con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,7°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 41%, con venti leggeri provenienti da Nord – Nord Est a una velocità di 7,9 km/h. Tuttavia, la situazione meteorologica cambierà rapidamente, con un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, il cielo sarà coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con venti leggeri che soffieranno a una velocità di 3,1 km/h. Questo clima grigio continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22,5°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%, e i venti continueranno a soffiare a una velocità di circa 14 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno attorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con venti leggeri che soffieranno a una velocità di 8,8 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Bisceglie si presenterà con un inizio piuttosto umido e variabile, ma si prevede un miglioramento significativo per il Sabato, con condizioni serene e temperature gradevoli. Tuttavia, Domenica porterà un ritorno a condizioni più nuvolose e coperte, rendendo il clima meno favorevole per le attività all’aperto.

