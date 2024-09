Meteo Bitonto, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge diffuse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 20°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 70%. I venti provenienti da Est e Sud Est si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 26,5 km/h nel pomeriggio. La giornata di Martedì 17 Settembre si preannuncia quindi piuttosto umida e piovosa, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 7-10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55-60%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si aggireranno tra i 18°C e i 20°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità di circa 10-14 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,81 mm.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con punte di 20,4°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 72-76%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 26,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,47 mm.

Nella sera, le piogge continueranno a persistere, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature si manterranno sui 19°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. I venti, pur rimanendo freschi, si stabilizzeranno attorno ai 17-20 km/h. Le precipitazioni saranno ancora presenti, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da piogge e umidità elevata, si prevede un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Mercoledì e Giovedì potrebbero portare schiarite e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 7.7 ESE max 9.1 Scirocco 55 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 10.3 ESE max 11.7 Scirocco 59 % 1011 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° prob. 42 % 14.1 ESE max 18.9 Scirocco 61 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.81 mm 10.6 ESE max 15.9 Scirocco 73 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.3 mm 20.3 E max 25 Levante 62 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +20.3° perc. +20.3° 1.14 mm 21.6 ESE max 26.3 Scirocco 72 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.66 mm 18.8 E max 23.8 Levante 79 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.44 mm 17.3 ESE max 21.4 Scirocco 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:54

