Meteo Bologna, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le condizioni meteo di Bologna per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da una forte copertura nuvolosa e da piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 15-17°C. I venti soffieranno prevalentemente da ovest-nord-ovest, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le previsioni meteo evidenzieranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 13-14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà a una velocità di circa 15-16 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che raggiungeranno i 2.69 mm.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con piogge che si presenteranno moderate. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14-16°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6-12 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 93-97%. Le piogge, seppur più leggere rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, con accumuli che varieranno tra 1 e 2 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge che si presenteranno più leggere, ma sempre presenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-17°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, scendendo a 1-8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, anche se l’intensità della pioggia sarà minore, con accumuli che non supereranno i 0.7 mm.

La sera porterà un cambiamento, con un parziale diradamento delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno a circa 14°C, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità di circa 5-8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per Domenica, si potrebbero verificare nuovi fenomeni di instabilità. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 2.69 mm 16.5 NO max 27.9 Maestrale 97 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +13.2° perc. +13.2° 0.46 mm 15 ONO max 25.7 Maestrale 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +13.6° perc. +13.5° 1.46 mm 12.2 ONO max 20.2 Maestrale 95 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 1.71 mm 6.4 NNO max 17 Maestrale 93 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 1.01 mm 11.1 NNE max 28.8 Grecale 90 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.46 mm 1.3 ENE max 11.1 Grecale 89 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.3 mm 2.7 ONO max 4.9 Maestrale 92 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° prob. 30 % 7.8 ONO max 10 Maestrale 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:12

