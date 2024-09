Meteo Bologna, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Bologna indicano condizioni variabili. Nubi sparse e copertura nuvolosa caratterizzeranno il Venerdì, con temperature che oscilleranno tra +18°C e +25,2°C. Il Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino a +27,2°C. Domenica, dopo una mattina parzialmente nuvolosa, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 71% la sera, con temperature intorno ai +21°C. In generale, il weekend sarà caratterizzato da un clima gradevole ma mutevole, con un lieve aumento delle temperature.

Venerdì 6 Settembre

Notte: Durante la notte a Bologna ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera percezione di +18,5°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Ovest, con raffiche leggere fino a 6,5km/h. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: Al mattino le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno all’80%. Le temperature saliranno fino a +22,1°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 7,3km/h. L’umidità si attesterà al 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,2°C, con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Ovest a 8,4km/h. L’umidità scenderà al 55%.

Sera: In serata le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 29%. Le temperature si attesteranno sui +21,9°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 6,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 69%.

Sabato 7 Settembre

Notte: Durante la notte a Bologna il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,4km/h. L’umidità sarà al 78%.

Mattina: Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature saliranno fino a +24,2°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 3,2km/h. L’umidità si attesterà al 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,2°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 7km/h. L’umidità scenderà al 51%.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 23%. Le temperature si attesteranno sui +21,8°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 7,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 79%.

Domenica 8 Settembre

Notte: Durante la notte a Bologna il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,9km/h. L’umidità sarà al 74%.

Mattina: Al mattino il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 79%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 7,6km/h. L’umidità si attesterà al 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature massime raggiungeranno i +20,8°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 6,4km/h. L’umidità scenderà al 71%.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche peggioreranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa intorno al 71%. Le temperature si manterranno sui +21°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 6,1km/h. L’umidità aumenterà al 77%.

In conclusione, il fine settimana a Bologna si preannuncia variabile con cieli parzialmente nuvolosi e possibili precipitazioni nella giornata di Domenica. Le temperature saranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso dei giorni. Siate preparati per un weekend con condizioni meteorologiche mutevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.