Meteo Bolzano, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,4°C nel tardo mattino, accompagnate da una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi. Nel pomeriggio, ci si aspetta un cielo con poche nuvole e temperature stabili, mentre la sera sarà caratterizzata da un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà cielo coperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa varierà dal 45% al 81%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il clima si presenterà più mite, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo fino al 52%, e il vento si presenterà leggero, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità sarà in calo, attestandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un 15% di nuvolosità. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nuvole aumenteranno rapidamente, portando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 14,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%. Le condizioni di vento si faranno più calme, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Si prevede che le temperature rimarranno gradevoli, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 1.8 NNE max 3.8 Grecale 87 % 1022 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 3.1 NE max 4.1 Grecale 90 % 1021 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 0.6 NO max 1.8 Maestrale 76 % 1021 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 4.6 SO max 6.4 Libeccio 59 % 1018 hPa 13 poche nuvole +23.7° perc. +23.4° Assenti 6.1 SO max 8.7 Libeccio 49 % 1016 hPa 16 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° Assenti 5.9 SO max 11.4 Libeccio 63 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° Assenti 1.7 SSE max 2.1 Scirocco 91 % 1018 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.1 N max 3.3 Tramontana 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:06

