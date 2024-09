Meteo Boscoreale, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Boscoreale prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 99% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente ma rimanere comunque alta nel corso della giornata.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi che oscilleranno tra i 29°C e i 30°C nel corso della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i 30,7°C durante le ore centrali del giorno.

I venti soffieranno principalmente da direzione Sud – Sud Ovest, con intensità che varierà da una brezza leggera a venti leggeri. Le raffiche di vento saranno generalmente assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 48% durante le ore centrali della giornata. Le precipitazioni sono assenti, con una probabilità molto bassa nel corso della giornata.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Boscoreale si prevede una giornata con cielo coperto, temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei giorni successivi, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.4° perc. +28.5° Assenti 4.2 SSE max 5.5 Scirocco 58 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26.7° perc. +27.5° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 57 % 1012 hPa 6 nubi sparse +27.1° perc. +27.7° Assenti 3.9 S max 5.5 Ostro 53 % 1013 hPa 9 cielo coperto +29.2° perc. +29.6° Assenti 6.6 SSO max 7 Libeccio 48 % 1014 hPa 12 cielo coperto +30° perc. +30.7° Assenti 8.8 SO max 7.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 15 cielo coperto +28.8° perc. +29.8° Assenti 12 OSO max 11.1 Libeccio 53 % 1013 hPa 18 cielo coperto +28° perc. +28.9° prob. 21 % 7.4 NO max 9.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.5° perc. +28.3° prob. 8 % 2.1 NNO max 2.7 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:28

