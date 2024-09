Meteo Boscoreale, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Boscoreale indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, per poi tornare nuovamente sereno verso sera.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 26,1°C e i 30,9°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico accettabile. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 13km/h. La direzione del vento varierà da Ovest a Sud Ovest nel corso della giornata.

Le precipitazioni saranno assenti per la maggior parte della giornata, ad eccezione di un breve episodio di pioggia leggera verso sera, con una probabilità del 7%. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1016hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Boscoreale si prevede un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, con possibili variazioni nel regime dei venti e un aumento della probabilità di precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 3.1 O max 4 Ponente 62 % 1015 hPa 3 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 4 % 1.5 ONO max 2.8 Maestrale 63 % 1015 hPa 6 cielo coperto +26.9° perc. +27.9° Assenti 2.1 S max 2.7 Ostro 59 % 1015 hPa 9 nubi sparse +29° perc. +29.7° prob. 16 % 8.1 SSO max 8.7 Libeccio 50 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +30.9° prob. 8 % 13 SO max 11.3 Libeccio 47 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +29.9° prob. 26 % 11.2 SO max 8.8 Libeccio 49 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +27.2° perc. +28° 0.21 mm 3.6 ESE max 7.2 Scirocco 55 % 1016 hPa 21 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 16 % 4.3 N max 6.2 Tramontana 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:26

