Meteo Boscoreale, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia. Nel pomeriggio, si assisterà a schiarite e momenti di sole, mentre la sera porterà nuovamente piogge leggere.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo di Boscoreale mostrerà nubi sparse con una temperatura di +18,4°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%, ma non si registreranno piogge. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà simile, con temperature stabili attorno ai +18°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto alle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 20,7°C. La probabilità di pioggia aumenterà, e si prevede un’intensificazione delle precipitazioni a partire dalle 10:00, quando si registreranno piogge leggere con una temperatura di 23,7°C. Le piogge continueranno fino a metà giornata, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, ci sarà un nuovo incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere.

La sera porterà nuovamente piogge, con temperature che scenderanno a 21°C. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0,18mm. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, mentre nel fine settimana ci saranno ulteriori schiarite e un clima più stabile. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una giornata variabile, ma con momenti di sole che offriranno opportunità per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 48 % 7.1 ENE max 9.3 Grecale 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 19 % 6.6 E max 8.4 Levante 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 39 % 4.3 ESE max 6.6 Scirocco 70 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 43 % 6.2 SSE max 7.9 Scirocco 54 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° prob. 48 % 11.2 S max 10.5 Ostro 48 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° prob. 22 % 10.9 SSO max 11.3 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.16 mm 5.1 SSO max 6.1 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 41 % 3.1 SSE max 4.5 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.