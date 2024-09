Meteo Brescia, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Brescia mostrano un’instabilità atmosferica che porterà condizioni meteorologiche mutevoli durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibilità di precipitazioni per gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevedono piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile.

Nella mattina, le piogge leggere continueranno, con temperature che saliranno leggermente fino a superare i +23°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento sarà teso e proveniente da est-nord-est.

In serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere, temperature che si attesteranno intorno ai +18°C e vento che perderà progressivamente di intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brescia indicano un trend di instabilità atmosferica con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno su valori autunnali. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.22 mm 3.9 NE max 6.8 Grecale 87 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +19° perc. +19.5° 1.78 mm 13.6 NE max 25.2 Grecale 95 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.32 mm 8.3 NE max 20.6 Grecale 89 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.3° 0.13 mm 14.3 E max 28.3 Levante 71 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.98 mm 17.4 ENE max 30.8 Grecale 91 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 80 % 7.9 E max 14.8 Levante 83 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 80 % 6.9 SSE max 16.3 Scirocco 91 % 1011 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +18.1° prob. 11 % 4.8 NNE max 5.4 Grecale 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:44

