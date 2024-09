Meteo Brescia, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno nelle prime ore e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco che si registrerà nel pomeriggio. La situazione meteorologica sarà influenzata da correnti provenienti da est-nord est, che porteranno a un aumento della nuvolosità e a possibili precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente serene, con una temperatura di circa 16,1°C e una leggera brezza. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno fino a metà mattina. La temperatura percepita scenderà a 15,9°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 78%. Le precipitazioni, seppur leggere, si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 2,17mm entro le 10:00.

Durante la mattina, le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che varieranno tra 15,5°C e 17,6°C. La nuvolosità sarà molto alta, con valori che toccheranno il 70%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’80%, e il vento soffierà con una velocità di circa 8,4 km/h. A partire dalle 12:00, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 15,8°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà coperto fino alle 15:00, per poi passare a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 17,8°C e l’umidità scenderà al 58%. Le precipitazioni si interromperanno, dando spazio a un clima più stabile e fresco, con venti che si attenueranno.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1016 hPa, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia indicano un Sabato caratterizzato da un inizio instabile, con piogge che si attenueranno nel corso della giornata. I prossimi giorni mostreranno un miglioramento generale, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Si prevede che la settimana successiva porterà condizioni più stabili e soleggiate, favorendo attività all’aperto e un clima più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° prob. 28 % 7.2 ENE max 7.1 Grecale 79 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.14 mm 8.4 ENE max 11.5 Grecale 83 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.28 mm 9.1 ENE max 15.3 Grecale 86 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +16.6° perc. +16.3° 2.17 mm 4.8 ESE max 12.1 Scirocco 75 % 1010 hPa 12 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° prob. 77 % 9.1 NNO max 12.3 Maestrale 70 % 1011 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 4 % 13.2 O max 15.3 Ponente 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 4 % 4.1 NNE max 3.9 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 6 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:59

