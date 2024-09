Meteo Bresso, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bresso indicano per Lunedì cielo sereno con leggere nuvole, temperature intorno ai +24°C e brezza da Sud Est. Martedì notte poche nuvole, +20,7°C, vento da Sud Est. Mercoledì pioggia leggera, coperto al mattino, temperature stabili intorno ai +22,9°C. Giovedì pioggia leggera, coperto con temperature intorno ai +22,3°C e vento moderato da Nord Est. Successivamente precipitazioni continue con copertura nuvolosa variabile e temperature in lieve calo.

Lunedì 2 Settembre

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est a 1,7km/h. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 26%, con una temperatura che raggiungerà i +24,2°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5,3km/h. Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse al 31%, con una temperatura massima di +27,8°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud a 8,1km/h. Durante la sera, la copertura nuvolosa si manterrà al 39%, con una temperatura di +28,9°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h.

Martedì 3 Settembre

Nella notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 20% e temperature intorno ai +20,7°C. Il vento soffierà da Sud Est a 4,4km/h. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%, e le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 3km/h. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà al 98%, con una temperatura massima di +28,4°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 3,2km/h. Durante la sera, il cielo sarà coperto al 98%, con una temperatura di +29,7°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 3,7km/h.

Mercoledì 4 Settembre

Nella notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 35% e temperature intorno ai +22,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud a 4,6km/h. Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +22,9°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Est – Sud Est a 5,4km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 98%, con una temperatura massima di +26,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 5,8km/h. Durante la sera, la copertura nuvolosa si manterrà al 53%, con una temperatura di +28,6°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 8,1km/h.

Giovedì 5 Settembre

Nella notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +22,3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Est a 13,4km/h. Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa dell’91% e temperature intorno ai +21,4°C. Il vento sarà sempre moderato, proveniente da Nord a 12,1km/h. Durante il resto della giornata, sono previste precipitazioni continue con copertura nuvolosa variabile e temperature in lieve diminuzione.

