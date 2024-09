Meteo Brindisi, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Brindisi si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 91% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera percezione di calore che potrà raggiungere i +31,3°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità che oscillerà tra i 5,3km/h e i 13,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55%-72% con una pressione atmosferica stabile sui 1014-1016hPa.

Nel corso della mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite nel cielo. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza consistente con valori intorno all’82%-89%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +29,6°C verso le ore centrali del mattino.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 100%. Le temperature massime si attesteranno sui +29,7°C, con una percezione di calore che potrà superare i +31°C. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 13km/h.

In serata, le nubi tenderanno a diradarsi leggermente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa tra il 35% e il 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali del pomeriggio. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle ore diurne.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Brindisi indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nel corso della giornata, con venti di brezza e un’umidità che non dovrebbe subire variazioni significative. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature massime.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° Assenti 13.4 NNO max 17.5 Maestrale 68 % 1014 hPa 4 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 8.7 N max 10.5 Tramontana 72 % 1014 hPa 7 cielo coperto +27.7° perc. +29.1° Assenti 6 NNO max 4.8 Maestrale 61 % 1015 hPa 10 cielo coperto +29.3° perc. +30.5° Assenti 5.3 N max 6.5 Tramontana 53 % 1015 hPa 13 cielo coperto +29.6° perc. +31.3° Assenti 12.9 NE max 13 Grecale 55 % 1014 hPa 16 nubi sparse +28.9° perc. +30.3° Assenti 3.6 E max 6.5 Levante 56 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +28.7° prob. 4 % 11.3 NE max 13.1 Grecale 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.9 N max 6.9 Tramontana 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:12

