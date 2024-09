Meteo Brindisi, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere nelle prime ore del giorno, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 21,3°C e 23,9°C, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di 21,9°C e una copertura nuvolosa del 9%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,8 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, portando a un’alternanza di nubi sparse e piogge leggere.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un incremento delle piogge, con temperature che raggiungeranno i 23°C. La copertura nuvolosa salirà fino all’81%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 17,4 km/h. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,17 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Sebbene le piogge leggere persisteranno, la temperatura scenderà leggermente a 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 68%, mentre il vento si manterrà moderato, con raffiche fino a 15,8 km/h. Gli accumuli di pioggia saranno contenuti, con valori che non supereranno i 0,41 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 20%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 13,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si attende un clima più stabile, con temperature che si manterranno su livelli miti e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna di condizioni meteo più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.9° perc. +21.9° 0.41 mm 5.8 ESE max 6.9 Scirocco 67 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.23 mm 12 ENE max 15.3 Grecale 69 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.15 mm 17.2 E max 21.2 Levante 72 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.27 mm 15.3 E max 13.8 Levante 67 % 1015 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 59 % 15.7 NE max 12.7 Grecale 61 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.41 mm 15.8 NE max 14.7 Grecale 66 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 33 % 12.5 NNE max 14.4 Grecale 70 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.6° perc. +21.7° prob. 12 % 13.6 NNE max 15.4 Grecale 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:44

