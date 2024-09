Meteo Brindisi, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai 21,7°C e una copertura nuvolosa del 40%. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 24,1°C, sebbene si registreranno sporadiche piogge. Nel pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno, con accumuli di 1,46 mm. La sera, le condizioni miglioreranno, stabilizzandosi attorno ai 21,4°C. Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature tra 21,4°C e 23,3°C. Domenica, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 21°C e umidità elevata.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevederà un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno ai 21,7°C, con una copertura nuvolosa del 40% e una velocità del vento di 10,3 km/h proveniente da Sud Est. La situazione rimarrà simile fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 21°C, mantenendo una copertura nuvolosa e una pioggia leggera intermittente. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, presentando un cielo sereno e una temperatura che salirà a 22,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle 12:00, quando la temperatura toccherà i 24,1°C. Tuttavia, si registreranno sporadiche piogge leggere durante le ore centrali della giornata, con una copertura nuvolosa che varierà dal 4% al 15%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più intense. La temperatura scenderà a 23,5°C e la copertura nuvolosa salirà fino al 89%. Le raffiche di vento raggiungeranno i 16,9 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida. Le piogge moderate continueranno fino alle 16:00, quando si registreranno accumuli di 1,46 mm.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni. Dalle 18:00 in poi, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,4°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa e una velocità del vento che varierà tra 11,2 km/h e 12,9 km/h. La serata si concluderà con cieli sereni e una temperatura che scenderà a 21,2°C entro le 23:00.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. A partire dalla mezzanotte, la temperatura sarà di 21°C con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido e sereno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a dominare. Dalle 06:00 alle 12:00, le temperature varieranno tra 21,4°C e 23,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento si manterrà tra 19,3 km/h e 21,6 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. Non si prevedono precipitazioni, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 0%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 23,3°C alle 13:00. Anche in questo caso, non si registreranno piogge, e la brezza vivace continuerà a mantenere l’aria fresca. La copertura nuvolosa rimarrà minima, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera di Sabato porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C alle 22:00, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 74%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. A partire dalla mezzanotte, la copertura nuvolosa sarà del 43%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Le temperature rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, la situazione meteo si deteriorerà, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le temperature si manterranno tra 21,4°C e 22,8°C, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente a 22,6°C alle 15:00. Non si registreranno piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 64%. La brezza leggera continuerà a mantenere l’atmosfera fresca.

La sera di Domenica sarà caratterizzata da cieli completamente coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,3°C. La brezza leggera persisterà, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, il fine settimana a Brindisi si presenterà con un Venerdì variabile, un Sabato soleggiato e una Domenica più nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Sabato, mentre Domenica potrebbe risultare meno favorevole a causa della copertura nuvolosa e dell’umidità elevata.

