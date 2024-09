Meteo Buccinasco, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10,4°C e i 20,2°C durante la giornata. I venti saranno leggeri, con una velocità massima di circa 10,7 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima piacevole e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni significative. La situazione meteo continuerà a essere favorevole, con un’umidità che si manterrà sotto il 40%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da parzialmente nuvoloso a coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,3°C a mezzanotte. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una probabilità di pioggia molto bassa. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nella copertura nuvolosa, soprattutto per la sera di Venerdì. La situazione meteo si presenterà favorevole per attività all’aperto, con un clima che promette di rimanere piacevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° prob. 1 % 4.4 N max 8.2 Tramontana 79 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 1.3 ENE max 3.3 Grecale 77 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 3.3 O max 5.1 Ponente 67 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17° perc. +16° Assenti 1.7 ENE max 11.7 Grecale 46 % 1010 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.2° Assenti 6.6 ENE max 20.6 Grecale 35 % 1010 hPa 16 poche nuvole +18° perc. +17.3° prob. 1 % 10.7 E max 20.2 Levante 53 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 6.2 NE max 9.9 Grecale 69 % 1014 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +11.6° Assenti 9 NNO max 27.1 Maestrale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

