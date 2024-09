Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Busto Arsizio si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, ma le nubi sparse continueranno a dominare il panorama. La temperatura percepita varierà tra i 11°C e i 12°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 16°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 64-68%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 5% e il 11%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,8°C, mantenendo un cielo coperto. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 62-65%, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà con sé condizioni simili, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio indicano una giornata di Martedì 1 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario seguire le previsioni del tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 4.7 NE max 7.4 Grecale 78 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 5.4 NNE max 7.7 Grecale 80 % 1018 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 4.1 NNE max 6.2 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° prob. 5 % 1 SSE max 2.6 Scirocco 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° prob. 7 % 2 SSE max 3.2 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 11 % 4.4 SE max 5.5 Scirocco 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° prob. 15 % 3.8 E max 6.1 Levante 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 13 % 2.4 NE max 5.3 Grecale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:59

