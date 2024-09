Meteo Cagliari, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di schiarite. Il pomeriggio si presenterà sereno, mentre la sera porterà nuovamente nubi sparse. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno intensità significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cagliari registrerà un cielo coperto con temperatura di circa +22,2°C e una copertura nuvolosa del 44%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,8 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si prevede un passaggio a nubi sparse. La temperatura si aggirerà intorno ai 22,6°C alle 09:00, con una velocità del vento che aumenterà fino a 31,7 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 73%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23,7°C intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 37,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C alle 19:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25,1 km/h, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 42%. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 28 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature gradevoli e una ventilazione sostenuta. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22° perc. +22.6° prob. 3 % 10.5 ONO max 17.1 Maestrale 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 3 % 21.6 NO max 34 Maestrale 80 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 27 NO max 36.9 Maestrale 69 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +22.8° Assenti 33.6 NO max 38.6 Maestrale 42 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +22.9° Assenti 37.9 NO max 45 Maestrale 37 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° Assenti 33.7 NO max 48 Maestrale 45 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 25.1 NO max 44.8 Maestrale 65 % 1020 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 19 NO max 38 Maestrale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:06

