Meteo Caivano, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Caivano di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 25°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 85% al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 12,6 km/h, prevalentemente da sud-ovest.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera, quando si scenderà a circa 22°C. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 24%. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 52% e il 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi sopra i 20°C. La mattina inizierà con nuvole sparse, ma si prevede un aumento della temperatura fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni climatiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 5 % 2.2 O max 3.2 Ponente 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 2.4 ONO max 3.1 Maestrale 70 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 2.3 NE max 3.5 Grecale 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 4.5 S max 6.4 Ostro 56 % 1014 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° Assenti 10.2 SO max 9.5 Libeccio 53 % 1013 hPa 15 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° prob. 14 % 9.3 OSO max 9.3 Libeccio 53 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 20 % 5.7 OSO max 7.5 Libeccio 61 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 6 % 2.6 SO max 6.3 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

