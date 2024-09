Meteo Caivano, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Caivano si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno a 17,2°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 15,9°C alle 5:00. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1021 hPa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,7 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,5°C alle 8:00 e i 22,6°C entro le 10:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità diminuirà progressivamente, arrivando al 32% intorno a mezzogiorno. Anche la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 6,2 km/h e 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,5°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 22,2°C alle 16:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, con umidità che si attesterà tra il 30% e il 42%. Il vento si farà più intenso, raggiungendo punte di 15,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere miti e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 12 NE max 19.7 Grecale 55 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 8.7 NE max 14.5 Grecale 59 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 8.2 NE max 12.3 Grecale 59 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.1° perc. +20.3° Assenti 8.1 NE max 9.1 Grecale 38 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24.3° perc. +23.6° Assenti 6.2 NO max 7.3 Maestrale 29 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +22.7° Assenti 15.1 O max 11.7 Ponente 36 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 9.2 ONO max 11.4 Maestrale 57 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 4.2 N max 5.9 Tramontana 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:41

