Meteo Caltagirone, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera flessione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma non mancheranno momenti di schiarita.

Durante la notte, le condizioni saranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 17,5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 19,5°C. Le precipitazioni si attenueranno, ma ci sarà ancora la possibilità di leggere piogge. L’umidità scenderà leggermente, ma si manterrà sopra il 70%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,5 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 21,4°C. Le piogge si faranno più rare, anche se non del tutto assenti. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci saranno sprazzi di sole che potrebbero rendere il clima più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento soffierà a una velocità di circa 8,7 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma le probabilità di pioggia diminuiranno. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e una diminuzione delle precipitazioni. Lunedì e martedì si prevede un clima più asciutto e soleggiato, mentre mercoledì potrebbero tornare a manifestarsi condizioni di instabilità. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Caltagirone

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 8 % 3.9 NE max 4.2 Grecale 86 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 1 % 1.4 NE max 2.7 Grecale 87 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 5.5 ENE max 4.5 Grecale 73 % 1019 hPa 10 cielo coperto +24.3° perc. +24° prob. 8 % 7.3 SSO max 7.7 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +21.4° perc. +21.2° 0.3 mm 14.4 SO max 14.5 Libeccio 65 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 59 % 6.1 SO max 5.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 32 % 1.9 ONO max 3.4 Maestrale 76 % 1017 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 32 % 3.4 NNE max 3.6 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:54

