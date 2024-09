Meteo Caltagirone, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,3°C al mattino e i 23,2°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h nel tardo pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con una velocità che varierà tra i 2,3 km/h e i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 21,7°C. La ventilazione si intensificherà, raggiungendo i 21 km/h. Nonostante l’aumento delle nuvole, non si prevedono precipitazioni, mantenendo la probabilità di pioggia sotto il 10%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno prevalentemente coperti. Le temperature scenderanno fino a 16°C e la ventilazione continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,5 km/h. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia rimarranno basse.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo variabili. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Lunedì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 4.4 NNE max 5 Grecale 66 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 3.2 NNO max 3.7 Maestrale 66 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 4.3 O max 5.3 Ponente 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.5° Assenti 12.7 SO max 10.9 Libeccio 37 % 1012 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.6° Assenti 19.8 SO max 15.8 Libeccio 43 % 1011 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 19.3 OSO max 20.6 Libeccio 51 % 1010 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 8 % 10.7 OSO max 21.2 Libeccio 67 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 4 % 9.9 O max 21.5 Ponente 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:03

