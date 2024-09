Meteo Caltagirone, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo sereno.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Caltagirone avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 17,7°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,2 km/h da Nord Est, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle 05:00.

La mattina inizierà con un cielo sereno alle 06:00, con una temperatura che salirà a 18,2°C. Tuttavia, già dalle 07:00, il cielo si coprirà, e la temperatura continuerà a salire fino a raggiungere i 24,4°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99% intorno alle 10:00 e 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 19,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. Nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che non supererà il 27%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo inizierà a schiarirsi, tornando a condizioni di cielo sereno intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C alle 19:00 e continuando a calare fino a 18,1°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata nuvolosa, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì, si assisterà a un aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° Assenti 2.1 NE max 2.9 Grecale 82 % 1017 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 80 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 8.3 SO max 11.6 Libeccio 66 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23° Assenti 12.5 SO max 17.6 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° prob. 27 % 18.5 OSO max 25.5 Libeccio 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 23 % 8.9 SO max 10.7 Libeccio 65 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 8.4 SO max 11.1 Libeccio 82 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 6.3 SO max 7.4 Libeccio 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:50

