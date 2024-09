Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 12 Settembre, Caltanissetta si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo una piacevole frescura, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno picchi intorno ai 27,5°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera copertura nuvolosa, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di circa 18,9°C, che scenderà leggermente fino a 17,3°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 6,1 km/h, proveniente da Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà limitata, con valori che non supereranno il 34%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, stabilizzandosi intorno ai 27,9°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 26,6 km/h, mantenendo una direzione costante da Ovest. La bassa umidità, che si attesterà intorno al 25%, contribuirà a rendere l’atmosfera particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un clima tranquillo e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero rimanere stabili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate serene che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.9 O max 9 Ponente 75 % 1011 hPa 4 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 4.5 NO max 4.5 Maestrale 78 % 1011 hPa 7 poche nuvole +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.1 NO max 8.7 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +24.9° Assenti 12.9 ONO max 17.1 Maestrale 36 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27.9° perc. +26.9° Assenti 22 O max 26.6 Ponente 27 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +24.9° Assenti 21.3 O max 22.5 Ponente 32 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 8.7 O max 13.9 Ponente 57 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 7 OSO max 7.5 Libeccio 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.