Meteo Caltanissetta, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +18,6°C, in calo a +17,5°C al mattino. Il vento moderato soffierà da Sud Ovest a 3-4 km/h, con umidità all’83%. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente fino a +29,7°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 30,5°C con una leggera brezza. Sabato, cielo sereno e temperature simili, ma nel pomeriggio si registreranno nubi sparse. Domenica, nubi sparse all’inizio, ma il cielo si schiarirà, mantenendo temperature piacevoli e vento sostenuto fino a 26,5 km/h.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,6°C, con una leggera diminuzione fino a +17,5°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +29,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,4 km/h alle 10:00, sempre da Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 34% intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 30,5°C alle 13:00 e 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13-14 km/h, con una leggera brezza che renderà il caldo più sopportabile. L’umidità si attesterà attorno al 28%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, passando da +22,8°C alle 19:00 fino a +21,1°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 1,2 e i 3,3 km/h, sempre da Sud. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 68%.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C e scenderanno a +19,5°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, variando tra i 2,6 e i 4,4 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 69%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +29,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 30% intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 48% alle 15:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 27,8°C e la velocità del vento aumenterà, toccando i 19,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno a +19,9°C alle 21:00 e continueranno a calare fino a +19°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 74%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C e scenderanno a +17,5°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 8,6 e i 10,2 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature che saliranno fino a +21,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,5 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 33% intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 21,2°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 29%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, passando da +15,6°C alle 19:00 fino a +14,9°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 7,5 e i 9 km/h, sempre da Nord. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 74%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia prevalentemente sereno e caldo, con temperature che toccheranno punte elevate, specialmente nel pomeriggio di Venerdì e Sabato. Domenica porterà un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni rimarranno piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere del bel tempo.

