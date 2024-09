Meteo Camaiore, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente con cielo coperto, per poi passare a poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra +12°C e +13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La pressione atmosferica si attesterà intorno a 1013 hPa, mentre l’umidità rimarrà sopra il 50%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori superiori al 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Ovest, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37-40%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una lieve flessione, stabilizzandosi intorno ai 19,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supereranno i 7,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 45%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,6°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una leggera intensità. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.2° perc. +11.9° Assenti 6.3 NNE max 8 Grecale 53 % 1013 hPa 4 poche nuvole +12.3° perc. +10.8° Assenti 7.5 NE max 7.2 Grecale 49 % 1013 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 2.2 ENE max 4 Grecale 45 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18° Assenti 6 SSO max 5.5 Libeccio 38 % 1013 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +19.7° Assenti 7.8 SO max 8.7 Libeccio 38 % 1013 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +18.8° Assenti 1.7 SO max 5.3 Libeccio 45 % 1014 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° Assenti 7.5 NNE max 8.2 Grecale 55 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +13.8° Assenti 9.5 NE max 9.9 Grecale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:26

