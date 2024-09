Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 41,4 km/h. Con l’arrivo del mattino, si prevederà un’intensificazione delle precipitazioni, che continueranno fino a metà giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma non prima di aver registrato piogge leggere durante la mattina. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 22°C, mentre la pioggia sarà presente con intensità variabile, raggiungendo picchi di 1,42 mm intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le piogge si attenueranno e il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 23°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un clima più secco e piacevole. La velocità del vento si stabilizzerà, mantenendo valori moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di un fine settimana all’insegna del bel tempo, dopo una giornata di Venerdì che, sebbene inizi con piogge, si concluderà in modo più sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

1 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 1 % 17 S max 41.3 Ostro 84 % 1008 hPa 4 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° prob. 24 % 13.2 S max 34.8 Ostro 85 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.21 mm 11.8 S max 32.5 Ostro 86 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22.5° 0.89 mm 13.9 SO max 28.9 Libeccio 84 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.75 mm 18.1 SO max 35.9 Libeccio 80 % 1009 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 54 % 11.9 SO max 28 Libeccio 74 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 7.9 SSO max 19.4 Libeccio 79 % 1011 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 8.5 SSO max 22.9 Libeccio 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:58

