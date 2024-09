Meteo Canicattì, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con copertura che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 18,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi tra le 02:00 e le 05:00, portando a una minima di 17,0°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto fin dalle prime ore, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia molto bassa. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 13,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 29%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà con sé un incremento della probabilità di pioggia, con piogge leggere attese tra le 19:00 e le 21:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 70%. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 7,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato potrebbero presentare condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature che varieranno tra i 18°C e i 25°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 27 % 0.4 SSO max 2 Libeccio 82 % 1015 hPa 4 poche nuvole +17.4° perc. +17.4° prob. 48 % 2.6 NNE max 2.4 Grecale 87 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 2 % 3.6 S max 5.1 Ostro 77 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° prob. 3 % 12.5 SO max 13.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 cielo coperto +24.3° perc. +24° prob. 17 % 15 SO max 15.9 Libeccio 49 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22° prob. 29 % 13.5 SO max 13.8 Libeccio 57 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.29 mm 7.9 SSO max 13.1 Libeccio 70 % 1015 hPa 22 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 82 % 5.1 NNE max 5.6 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:01

