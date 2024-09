Meteo Canicattì, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Canicattì indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 90-100%. Le temperature massime saranno di circa +31°C, con una percezione di calore intorno ai +30°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 35km/h, creando una brezza tesa. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, intorno al 10-20%.

In serata, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +24-25°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente sempre dal Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60-70%.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canicattì indicano un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature massime. Venerdì potrebbero verificarsi precipitazioni isolate nel pomeriggio, mentre Sabato e Domenica il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in lieve calo rispetto a Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.1° perc. +23.7° Assenti 2.3 S max 3.5 Ostro 84 % 1013 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +22.9° Assenti 6.2 ENE max 6.3 Grecale 82 % 1012 hPa 7 poche nuvole +25.2° perc. +25.6° prob. 15 % 8.5 SSO max 13.2 Libeccio 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29.7° perc. +29.8° prob. 15 % 14.5 O max 26.5 Ponente 44 % 1013 hPa 13 cielo coperto +31.6° perc. +30.4° prob. 10 % 14.5 OSO max 34.7 Libeccio 31 % 1011 hPa 16 cielo coperto +27.8° perc. +27.9° prob. 5 % 7.1 SSO max 10.9 Libeccio 47 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.8° perc. +25° Assenti 6.5 SO max 10.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 22 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 6.4 SO max 10.9 Libeccio 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:23

