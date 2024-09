Meteo Canicattì, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Canicattì si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento.

Nel dettaglio, la mattina di Martedì inizierà con un cielo sereno, che si manterrà tale fino a metà giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 09:00 e toccando i 25,5°C intorno a 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 32%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,8 km/h e i 11,8 km/h, con direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 41%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero aumento delle nubi, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 33%. La brezza sarà presente, con intensità che potrà raggiungere i 16,5 km/h. La serata si preannuncia altrettanto piacevole, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,5°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo. Mercoledì e giovedì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 5.2 ONO max 5.6 Maestrale 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.3 NO max 3.7 Maestrale 81 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 4.9 NO max 6.7 Maestrale 71 % 1016 hPa 10 poche nuvole +24° perc. +23.7° Assenti 7.8 ONO max 9.9 Maestrale 48 % 1016 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 13.5 OSO max 13.6 Libeccio 42 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 15.2 O max 18.6 Ponente 52 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 5.5 NO max 7.7 Maestrale 68 % 1017 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.1 NE max 5.1 Grecale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:54

