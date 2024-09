Meteo Canicattì, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo della mattina che porterà pioggia leggera, seguita da un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il meteo prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che salirà fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma le precipitazioni saranno deboli, con una probabilità di pioggia del 20%. Con il proseguire della giornata, le condizioni miglioreranno notevolmente. A partire dalle ore 13:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 24°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, mantenendosi comunque su valori piacevoli, attorno ai 22°C.

La sera porterà un ritorno di nuvole, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70%, rendendo l’aria un po’ più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 22 % 1.9 ENE max 2 Grecale 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 17 % 2.3 NE max 2.5 Grecale 85 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 20 % 1.7 SSE max 3.9 Scirocco 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +23° prob. 21 % 13.6 SO max 17.5 Libeccio 50 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.7° prob. 29 % 17.5 SO max 20 Libeccio 46 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° prob. 18 % 15.6 OSO max 17.5 Libeccio 53 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 6.6 OSO max 9.7 Libeccio 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 1.7 O max 2.2 Ponente 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:03

