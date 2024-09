Meteo Canicattì, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno su valori gradevoli, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, invece, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da nubi sparse.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +21,1°C. La copertura nuvolosa sarà solo del 13%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le temperature continueranno a scendere lentamente, mantenendosi attorno ai 20°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 29,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo punte di 19,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 35%.

Nel pomeriggio, a partire dall’ora di pranzo, il meteo cambierà drasticamente. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 28,9°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità di 24 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 21,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 95%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 13,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Domenica e Lunedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Sabato, prima che le nuvole prendano il sopravvento nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 4.1 ONO max 4.3 Maestrale 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.2° Assenti 5.5 NO max 5.5 Maestrale 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.4 NO max 7.2 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +28° Assenti 12.1 O max 14.3 Ponente 36 % 1014 hPa 13 cielo coperto +29.6° perc. +28.8° prob. 3 % 22.7 O max 25.7 Ponente 35 % 1013 hPa 16 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° prob. 1 % 18.4 ONO max 25.3 Maestrale 51 % 1014 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 6 % 13.1 NNO max 24.8 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 4 % 11.1 NNO max 24.1 Maestrale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:48

