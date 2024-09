Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Sabato 14 Settembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata fresco e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La velocità del vento sarà sostenuta, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 54% e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 29,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 45,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 36%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 20°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 96% e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 29 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera nelle ore centrali della mattina, con accumuli di circa 0,11 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 75% e una temperatura massima di circa 20,7°C. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque fresco, con velocità attorno ai 22 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 16,8°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Il vento sarà più debole, ma le raffiche potranno comunque arrivare a 31 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia che potranno arrivare fino a 0,74 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e variabile, con piogge leggere nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e la possibilità di ulteriori piogge. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15° prob. 36 % 29.3 ONO max 45.4 Maestrale 60 % 1010 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° prob. 31 % 25 ONO max 39.6 Maestrale 59 % 1010 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° prob. 27 % 24.7 ONO max 36.1 Maestrale 65 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.2° 0.11 mm 22.7 NO max 27.5 Maestrale 43 % 1012 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.2° prob. 40 % 25.9 NNO max 30.8 Maestrale 42 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +19.8° prob. 20 % 26 NNO max 31.2 Maestrale 38 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° prob. 15 % 10.4 NNO max 18.7 Maestrale 55 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +16.6° 0.13 mm 14.8 O max 29.8 Ponente 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:02

