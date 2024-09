Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una minima di 15,6°C prevista per la notte e una massima che raggiungerà i 24,8°C durante il pomeriggio. I venti saranno sostenuti, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, rendendo la giornata ventosa e fresca.

Nella notte, le condizioni meteo saranno instabili. Si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 21,7°C alle 01:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 61%. Le precipitazioni continueranno fino alle 04:00, quando si prevede un’intensificazione della pioggia, con accumuli che potranno raggiungere i 10,15 mm. Da questo momento in poi, la situazione inizierà a migliorare.

Durante la mattina, il tempo si stabilizzerà. A partire dalle 06:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con il cielo che diventerà sereno entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a 24,8°C entro le 12:00, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 39 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. I venti, sebbene ancora sostenuti, inizieranno a diminuire leggermente, con raffiche che si attesteranno intorno ai 45 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà contenuta attorno al 34%, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nuove piogge. A partire dalle 20:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, che continueranno fino a notte fonda. Le temperature scenderanno rapidamente, raggiungendo un minimo di 15,6°C alle 23:00. L’umidità aumenterà, portandosi oltre il 78%, mentre i venti si attenueranno leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata di transizione, con un inizio instabile che lascerà spazio a un pomeriggio soleggiato e ventoso. Tuttavia, la sera porterà nuovamente piogge, suggerendo che il clima rimarrà variabile nei prossimi giorni. Domani, si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare del pomeriggio di Venerdì per godere di un clima più favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.23 mm 20 SO max 40.2 Libeccio 61 % 1004 hPa 5 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 80 % 26.7 OSO max 49.8 Libeccio 65 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 35.4 OSO max 53.7 Libeccio 45 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.7° perc. +24.1° Assenti 38.6 OSO max 50.3 Libeccio 34 % 1006 hPa 14 cielo sereno +24.2° perc. +23.6° prob. 20 % 39 OSO max 48.1 Libeccio 34 % 1005 hPa 17 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° prob. 20 % 28.6 OSO max 51 Libeccio 45 % 1006 hPa 20 pioggia leggera +17.9° perc. +17.5° 0.14 mm 29.5 O max 44.9 Ponente 67 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.47 mm 22.9 ONO max 35.6 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:03

