Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da un cielo sereno al mattino a una maggiore presenza di nubi nel pomeriggio, per poi tornare a schiarirsi in serata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo inizialmente sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con una probabilità di precipitazioni del 62%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà sereno, favorendo un calo dell’umidità che si attesterà attorno all’85%.

Durante la mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 9%, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 20°C. Nonostante ciò, le condizioni rimarranno stabili, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 18°C. Il cielo si presenterà sereno, e la brezza si farà più leggera, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni prevalentemente serene. Anche nei giorni successivi, si prevede una continuità di bel tempo, con occasionali variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° prob. 20 % 9.2 OSO max 14 Libeccio 85 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.9° prob. 32 % 6.7 O max 8.9 Ponente 87 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 1 % 8.8 OSO max 9.1 Libeccio 76 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +22° prob. 7 % 9.4 NNE max 8.4 Grecale 58 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 11 % 15.8 NE max 10.7 Grecale 58 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 17 % 15.6 NE max 17.3 Grecale 68 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° prob. 9 % 3.6 ENE max 5 Grecale 78 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° prob. 4 % 3.7 OSO max 4.6 Libeccio 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:51

